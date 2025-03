La contundente respuesta de un restaurante cuando un cliente se queja de que permita la entrada a un perro porque está lloviendo

La cuenta de X (la red social anteriormente conocida como Twitter) de @soycamarero se hace eco de una situación que ha generado mucha polémica en redes... y el debate también ha llegado a Aruser@s. El cliente de un restaurante se queja en una reseña de Google de que el local en el que estaba comiendo permitiera la entrada de un perro porque fuera estaba lloviendo.

"Los que no queremos comer de ese modo no tenemos la obligación de hacerlo", defiende tras advertirle de que sería mejor que pusiera un cartel en el que indicara que es 'pet friendly'.

El dueño del establecimiento no duda en responder con contundencia. "Si no compartes la idea de almorzar con animales, no salgas de tu casa", le recomienda para después señalar que este caso concreto era "una excepción ya que estaba lloviendo". "No voy a dejar a un animal en la calle mojándose", asegura.

Por si fuera poco, el propietario afirma que "el animal dio menos ruido" que el cliente y que quizá fuera él quien estaba molestando al perro. "La gente como usted sobra aquí. Cierre el salir", se despide.

El programa de laSexta capitaneado por Alfonso Arús quiere saber la opinión de sus espectadores: ¿A vosotros os molestaría esta situación?