La reacción del dueño de un bar cuando unos clientes que le dejaron una reseña muy negativa vuelven a su local

Las reseñas que a diario ponemos en internet sobre bares y restaurantes pueden encumbrarlos o hundirlos más de lo que los usuarios podemos llegar a imaginar. Este es el motivo pro el que, para los hosteleros, los comentarios son algo tan importante.

Así lo cuenta el dueño de un bar en este vídeo de TikTok de @abrigaca del que se hace eco Aruser@s. Unos clientes le dejaron hecho polvo con lo que opinaron de él y de su local hace unos cinco meses. Ahora, ellos han vuelto.

"Me dejaron como si fuera el peor restaurante del mundo", se queja. El hostelero no sabía cómo reaccionar cuando los vio aparecer de nuevo por allí. "Por un lado, tenía por dentro la necesidad de decirles: 'hostia, pensaba que no ibais a volver nunca más después de la reseña que pusisteis. Pero me callé y los atendí como un profesional", narra para después preguntar a sus seguidores qué hubieran hecho ellos.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús lo tiene claro: "Yo les hubiera dicho algo".