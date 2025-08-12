¿Guapo o listo? El dilema viral que llega a Aruser@s: ¿Qué elegirías si pudieras decidir?

¿Qué vale más: la inteligencia o la belleza? Los colaboradores de Aruser@s se enfrentan a un juego viral y reparten sus 10 puntos entre cerebro y físico. ¡Descubre aquí cómo lo hacen!

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús mostró el divertido viral del tiktoker de Carlos, @carloscruzrzz, quien lanzó este ocurrente juego: si tuvieras 10 puntos para repartir entre inteligencia y belleza, ¿cómo los distribuirías?. Para el creador de contenido, "un 6 para inteligencia y carisma y 4 para belleza sería lo ideal", aunque también considera otras opciones "como un 3-7".

Desde el plató, los colaboradores de Aruser@s se unieron al juego. Angie Cárdenas destacó el poder del carisma en la atracción, mientras que Alba Gutiérrez opta por un 6-4 a favor de la inteligencia.

Rocío Cano se inclinó por un 3-7, argumentando que la belleza es efímera, lo que provoca reacciones entre sus compañeros. Y Patricia Benítez, por su parte, prefiere ser el "pibón" con un 8-2. Alfonso Arús zanjó el debate asegurando que la sociedad tiende a invertir más en apariencia que en inteligencia.

