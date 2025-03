La conclusión de Alfonso Arús al saber que 7 de cada 10 mujeres se consideran felices: "Basta, me estáis mintiendo"

La asociación para el autocuidado de la salud ha llevado a cabo un estudio cuyas conclusiones dejan estupefacto a Alfonso Arús: "Las mujeres en España parece que estamos en general felices, satisfechas con nuestra vida", en concreto, casi el 70%. La mayoría dice que tiene buena salud, la mitad considera que tiene suficiente tiempo para conciliar, pero el estrés en el trabajo es bastante alto, sobre todo en la franja de los 26 a 40 años.

"Se acabó esto de quejarse, de decir 'ay, me duele mucho', 'no tengo tiempo para mí', 'los días se me pasan volando', 'eso es una rutina insostenible', 'me estoy preguntando qué hago aquí'... Basta, me estáis mintiendo", se enfada el presentador de Aruser@s. "Yo soy feliz y te digo por qué: porque me comparo con la gente que está peor, y digo, 'ay, pobrecita'", reconoce Patricia Benítez.

Los hombres presentes en plató aseguran que la única que es verdaderamente feliz es Rocío Cano. "Yo disfruto de cada etapa a su manera y saco lo positivo de las cosas. Igual es que es mi actitud lo que vaya feliz a la vida. Estoy contenta, gracias", declara 'Pifostio'. Tatiana también se descubre como una mujer satisfecha con su vida.