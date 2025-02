Rocío Cano, tras recordarle Alfonso Arús su caída en plató: "Me levanté mientras los sinvergüenzas se reían"

Alfonso Arús propone en Aruser@s una especie de nuevo concurso en el que los colaboradores tienen que votar (y argumentar) cuál es su caída favorita. Las candidatas a hacerse con un galardón de esta talla son:

- La ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, y su tropezón a las puertas de Downing Street mientras llevaba un café en la mano

- La caída de Sonsoles Ónega en pleno directo en el plató de Y ahora Sonsoles

- La 'hincadura' de rodilla de Rocío Cano en el plató de Aruser@s

La última aspirante juega en casa, aunque no por ello tiene ventaja. "Yo creo que Rocío es la que cae con menos estilo", le pica Hans Arús. Por alusiones, ella se defiende: "Tengo que decir que caí muy digna y me levanté aún mejor. Además, estuve ágil porque me falló el tobillito, puse rápidamente la mano y luego, con un poquito más de compostura, hinqué la rodilla, como habéis dicho. Me levanté mientras los sinvergüenzas se reían".