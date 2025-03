"La gente es guarra, punto": así reacciona Alfonso Arús después de que una limpiadora de un cine muestre la suciedad que dejamos en la sala

Una limpiadora de un cine muestra en redes cómo quedan las salas de cine después de una jornada de proyecciones y Alfonso Arús está conmocionado, aunque no sorprendido. En los campos de fútbol él ha visto con sus propios ojos algo parecido.

Una limpiadora de una sala de cine (@cinema_chelsey) se ha hecho viral por mostrar en este vídeo la cantidad de porquería que ha tenido que recoger después de una intensa jornada de proyecciones de películas infantiles. "Aquí estáis viendo la cantidad de... ¡mira, hasta unas gafas de sol hay por ahí!", se sorprende Hans Arús al mostrarlo en Aruser@s.

Todo eso es lo que ha tenido que barrer después de tres cintas: Vaiana 2, Sonic 3 y Mufasa. "Pero, ¿podemos ser tan marranos?", se pregunta en el plató Angie Cárdenas. "Sí, sí, podemos ser marranos, porque da igual que sea una sala de cine que un campo de fútbol. A los cinco minutos tú ya ves el envoltorio del frankfurt por el suelo, el de las pipas, los vasos de plástico... La gente es guarra, punto", reflexiona Alfonso Arús.

"Yo creo que si la sala no estuviera tan a oscuras, no dejaríamos tanta suciedad, porque la vemos", reflexiona Marc Redondo. Sus compañeros no están de acuerdo con esta afirmación.