El divertido momento en el que a Patricia Benítez se le escapa un taco en directo hablando de su ex: "¡Será cabrón!"

Pocas veces los propios colaboradores de Aruser@s pasan a formar parte de los 'Arusoros', los vídeos considerados los mejores de la semana, pero este descuido que comete Patricia Benítez se merece pasar a la posteridad. La tertuliana, encargada de contactar con el público a través de las redes sociales, lee los comentarios de los espectadores, quienes cuentan qué han hecho ellos con las joyas que en su día les regalaron los que hoy son sus exparejas.

"Uy, vender y luego irte a cenar", dicen en uno de los comentarios. "Bueno, eso se puede hacer si realmente es de oro, porque luego llega el momento 'sorpresa'", asegura Alfonso Arús. "Bueno, no sabes lo que me pasó el otro día. Fui con unos pendientes que me regaló un noviete. Miraron con la máquina esa de los diamantes, ¡y rojo me salió! Y digo: 'mira, será cabrón'. ¡Perdón!", se disculpa inmediatamente tras soltar el taco.

Sus compañeros no pueden permitir que este momento quede en el olvido....