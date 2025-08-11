Ahora

Aruser@s Fresh

¿Preferimos mandar audios o escribir por WhatsApp?: "El mensaje de texto se puede malinterpretar"

Alfonso Arús comentó en Aruser@s que, según un estudio, los españoles preferimos mandar audios por WhatsApp siempre que no superen los 33 segundos. Tatiana Arús bromeó diciendo que incluso le parecía mucho.

¿Preferimos mandar audios o escribir por WhatsApp?: "El mensaje de texto se puede malinterpretar"

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús desveló que la mayoría aplastante de españoles preferimos mandar audios a escribir mensajes de texto por WhatsApp.

"Cada vez somos más vagos para escribir", señaló el presentador del programa, por eso "tiramos más de hablar". Angie Cárdenas destacó por su parte que la clave está en la duración del audio. Cuanto más largo, más pereza nos da escuchar. Sin embargo, eso no debería ocurrir y es que, como reveló el estudio, "el audio no debería durar más de 33 segundos". "Y ya me parece mucho", bromeó Tatiana Arús.

"Hay veces que son de 33 segundos, pero te envían cinco y piensas: '¿Podríais sintetizar un poco?', bromeó la colaboradora, quien aseguró que "hasta el tercer audio", muchas veces, sigues sin saber lo que quieren decir. Para Alfonso Arús, "con la voz dejas más clara tu intención", ya que "el texto suele ser malinterpretado más fácilmente".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Israel mata a cuatro periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  2. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  3. Última hora de los incendios forestales | Las Médulas, en llamas, mientras Ourense lucha contra el fuego
  4. España entra en la segunda semana de ola de calor sin respiro: solo Asturias se libra de los avisos por altas temperaturas
  5. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  6. El cura DJ arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme