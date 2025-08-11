¿Preferimos mandar audios o escribir por WhatsApp?: "El mensaje de texto se puede malinterpretar"

Alfonso Arús comentó en Aruser@s que, según un estudio, los españoles preferimos mandar audios por WhatsApp siempre que no superen los 33 segundos. Tatiana Arús bromeó diciendo que incluso le parecía mucho.

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús desveló que la mayoría aplastante de españoles preferimos mandar audios a escribir mensajes de texto por WhatsApp.

"Cada vez somos más vagos para escribir", señaló el presentador del programa, por eso "tiramos más de hablar". Angie Cárdenas destacó por su parte que la clave está en la duración del audio. Cuanto más largo, más pereza nos da escuchar. Sin embargo, eso no debería ocurrir y es que, como reveló el estudio, "el audio no debería durar más de 33 segundos". "Y ya me parece mucho", bromeó Tatiana Arús.

"Hay veces que son de 33 segundos, pero te envían cinco y piensas: '¿Podríais sintetizar un poco?', bromeó la colaboradora, quien aseguró que "hasta el tercer audio", muchas veces, sigues sin saber lo que quieren decir. Para Alfonso Arús, "con la voz dejas más clara tu intención", ya que "el texto suele ser malinterpretado más fácilmente".

