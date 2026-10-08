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Céline Dion se cae en el escenario en pleno concierto: "Sabe caer con gracia"

Tatiana Arús enseña en este vídeo la caída de la cantante Céline Dion al dar "sus típicos saltitos" sobre el escenario durante su concierto: "Se la ha visto varias veces tropezarse con el bajo del pantalón".

Céline Dion

Céline Dion ha tenido un pequeño resbalón durante su último concierto tras perder el equilibrio por culpa de su calzado. "Imaginamos que estaba algo resbaladizo el suelo", destaca Tatiana Arús, que explica que "debe tener cuidado" ya que se le ha visto varias veces tropezarse con "el bajo del pantalón".

"Además, sabe caer con gracia", destaca Tatiana Arús al mostrar la caída de la cantante al dar "sus típicos saltitos" sobre el escenario. "En el saltito ha metido el tacón dentro del bajo", explica, por su lado, Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús recuerda la caída de Elena Godessart en su segundo día en Aruser@s, que, además, era su cumpleaños: "Elena ha refrescado su entrada triunfal". "Aún no había confianza, fue terrible", confiesa la colaboradora, de Aruser@s, que desvela que el otro días se cayó "igual en el pasillo de casa".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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