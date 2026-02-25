Carmen Lomana se sorprende por "bajar la basura": "¡Qué necesidad! Será que en mi barrio son pijos"

Carmen Lomana se ha hecho viral tras confesar su asombro al enterarse de que hay personas que bajan la basura personalmente: "¿Cómo? ¡Qué necesidad! ¿La gente tiene que bajar a la calle?".

Parece que a Carmen Lomana le ha pillado por sorpresa descubrir que sus compañeros de 'Las Mañanas de Kiss' bajan la basura personalmente. "Pone una cara como de '¿pero no tenéis a alguien?'", comenta Alfonso Arús mientras muestra el viral 'zasca' en vídeo.

Cuando le preguntan si suele bajar la basura, la empresaria se muestra incrédula: "¿Cómo? ¡Qué necesidad! ¿La gente tiene que bajar la basura a la calle?". Su compañera del programa interviene bromeando: "Si no quiere vivir con síndrome de Diógenes...". "Será que en mi barrio son muy pijos", zanja con humor Lomana, dando a entender que quizás algún conserje realiza esa tarea por ella.

Desde el plató, María Moya explica que "en muchas fincas la recogen puerta a puerta o la dejan en un cuarto y lo recoge el conserje". "Es que Carmen Lomana vive en su mundo vive donde vive", asegura Angie Cárdenas.