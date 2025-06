El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) intentó comprar al ayuntamiento de Borja el Ecce Homo de Cecilia Giménez

La tensa relación entre las familias de Elías García -pintor original del Ecce Homo de Borja- y los más allegados de Cecilia Giménez -la feligresa que intentó restaurarlo- llegó a su fin con la inauguración de un centro de interpretación en el municipio zaragozano en la que había un espacio reservado para el artista. Un museo que fue creado tras la repercusión internacional que tuvo la fallida restauración.

Desde entonces, el pueblo al completo se volcó en la explotación económica de este fenómeno, sin complejos. "Tenemos camisetas, llaveros, imanes, tazas, bolsas, el cuento del Ecce Homo escrito en español/inglés, español/japonés y un vino solidario", detalla en 'Anatomía de...' Merche Pellicer, responsable de atención al público del Santuario.

Incluso había vuelos directos desde Londres. "Venían, hacían la visita y se iban de nuevo. Hasta eso llegamos a tener. Hasta eso llegó a pasar", comenta el actual alcalde de Borja, Eduardo Arilla en este reportaje.

Pero el 'milagro' del Ecce Homo llegó a puntos completamente insospechados, como al MoMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva York: "Me pasan una llamada, me dicen que hay una galería importante mundial y la verdad es que, pregunto una serie de datos y veo que me están hablando en serio. Incluso me preguntan si es posible la extracción de la obra del pilar de la iglesia donde está ubicado, si existía la posiblidad de que vendiéramos el Ecce Homo, no prestarlo. Ellos lo que querían era tenerlo en propiedad".

"No llegaron a hacer una oferta económica. No me atreví a poner una cifra y ellos no se atrevieron a más cuando les digo que el Ecce Homo se queda en Borja", reconoce el alcalde.

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de... un Ecce Homo en atresplayer.com.