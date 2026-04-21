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La cómica reacción de un abuelo a los looks de las influencers españolas en el Coachella: "Es un alfil"

El yayo de Juanki, un creador de contenido español, se ha sentado junto a su mujer y su nieto para reaccionar a los 'looks' de las influencers españolas durante su paso por le festival de Coachella.

La cómica reacción de un abuelo a los looks de las influencers españolas en el Coachella: "Es un alfil"

En Aruser@s, se ha vuelto a colar un nuevo viral del creador de contenido Juanki junto a sus abuelos. Entre sorpresas inesperadas, esta vez los yayos han reaccionado a los looks que han llevado las influencers españolas en Coachella.

"¡Qué deportivo, parece un alfil!", comenta el yayo, mientras la abuela señala que "no le gustan esos atavíos". "No me lo pondría", se sincera entre risas, aunque reconoce que "están muy guapas".

Desde el plató, los colaboradores aplauden el sentido del humor de los abuelos. "Creo que es más dura la abuela; el abuelo es más blando", comenta Alfonso Arús.

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