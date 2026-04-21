La viral reacción de un niño cuando su padre intenta quitarle sus chuches: "El pitbull de las golosinas"

Un niño protagoniza un divertido viral al estallar en un berrinche cuando su padre intenta quitarle la bolsa de chuches. Su exagerada reacción ha desatado las risas en Aruser@s.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el vídeo viral de un niño que defiende con uñas y dientes su bolsa de chuches. "¡El niño está muy agresivo, es el pitbull de las golosinas, te muerde la mano!", bromea el presentador.

Como se ve en el vídeo sobre estas líneas, el pequeño se toma un berrinche y comienza a gritar mientras, enfurecido, no deja que su padre le quite la bolsa que sujeta entre las manos. "Hace todo el esfuerzo posible, incluso pega manotazos para que no le quite la bolsa, ¡vara cara pone!", alucina Hans Arús.

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