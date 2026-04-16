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La emotiva reacción del abuelo del influencer Juanki al conocer por sorpresa a su ídolo, Andrés Iniesta

El tierno encuentro entre el abuelo del influencer Juanki y su ídolo, Andrés Iniesta, ha dejado sin palabras al plató de Aruser@s. "Falta nucho jugador como Iniesta en el campo", asegura Hans Arús.

La emotiva reacción del abuelo del influencer Juanki al conocer por sorpresa a su ídolo, Andrés Iniesta

Me cago en la mar, qué grande eres, la madre que me parió!", exclama el abuelo de Juanki, un influencer español que demuestra día tras día su cariño hacia sus abuelos con sorpresas tan emotivas como esta: la visita sorpresa del ídolo de su yayo, Andrés Iniesta.

"Te engañaron ese año, ¡fuiste el Balón de Oro!", le comenta el abuelo, que asegura haberse "quedado blanco" al ver a Iniesta. "No me salían ni las palabras", se emociona.

Desde el plató de Aruser@s también se muestran conmovidos al ver la reacción del abuelo de Juanki.

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