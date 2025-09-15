Alfonso Arús, sobre el concierto de Karol G en el Vaticano: "Aquí, el culo lo movemos menos"

Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Jennifer Hudson y John Legend actuaron en la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana que se celebró el pasado 13 de septiembre en el Vaticano. Alfonso Arús hace una interesante observación sobre la actuación de la cantante colombiana.

Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Jennifer Hudson y John Legend se dieron cita en un concierto muy especial que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en una abarratoda Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los artistas, que participaban en el evento que clausura la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, ofrecieron a su público actuaciones memorables, como la de la cantante colombiana con el tenor italiano.

El plató de Aruser@s enmudece durante unos segundos para escuchar la preciosa versión que ambos ofrecieron a dúo de 'Vivo per lei (Vivo por ella)', todo un himno que pone los pelos de punta a Angie Cárdenas.

Alfonso Arús no duda en comentar el repertorio que la de Medellín ha elegido para esta ocasión, además de la vestimenta, más recatada de la que tiende a usar habitualmente sobre los escenarios.

"Ella sabía que jugaba en un campo más prudente", comenta entre risas el presentador. "Aquí el culo lo movemos menos", añade. "¿Dónde están las piñas del bikini?", bromea Alba Gutiérrez.

El programa repasa además las otras interpretaciones y el espectáculo de drones, que les deja con la boca abierta.