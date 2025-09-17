Una argentina que ha salido con chicos de todos los signos del zodiaco: "Leo, mucho yo y poco tú"

Una joven argentina se vuelve viral al compartir su experiencia amorosa con hombres de cada signo zodiacal. En este vídeo puedes ver cómo analiza los pros y contras de cada uno: "¿Escorpio? Si no estuvo con una amiga tuya...".

La joven argentina protagonista de este viral presentado en Aruser@s ha tenido citas con chicos de cada uno de los signos del zodiaco, y desde esa experiencia, asegura tener un conocimiento claro sobre cómo actúa cada sino y sus características.

Sobre Aries comenta que son "muy copados pero muy intensos", recomendándolos para quienes "buscan diversión". En cambio, los Tauro le parecen "planificadores" excepcionales, aunque no sin su terquedad característica.

"Cáncer se armó una película que no era" y hasta intentó presentarle a su familia demasiado rápido. De Leo dice que encontró "mucho yo y poco tú", haciendo referencia a su tendencia a ser el centro de atención en la relación.

Con Virgo ha sido más crítica: "Muy organizado, pero me desinfectó hasta las manos". Si alguien valora el orden en su vida, un Virgo es la pareja ideal y sobre Libra confiesa haberse sentido consufa al no saber "si le gustaba o no", ya que "seducen a todo el mundo".

Del chico Escorpio advierte con un toque de humor: "Si no estuvo con una amiga tuya, pregúntale bien de qué signo es". El Sagitario le pareció "extremadamente libre", perfecto para quienes "recorrer el mundo cortando kiwis", bromea.

A Capricornio, en cambio, "lo único que le interesa es generar dinero". Al chico Acuario lo define como "ni mejor ni peor, demasiado distinto", mientras que Piscis le parece romántico y sensible, pero "muy colgado": "Puede olvidarse de que está saliendo contigo".