Una profesora española que trabaja en EEUU revela el sorprendente menú escolar: "Pizza, pollo frito, hamburguesa..."

Desde pizzas con patatas hasta hamburguesas con boniato, una profesora española que trabaja en un colegio estadounidense muestra lo que realmente comen los estudiantes cada semana. Un vídeo viral que ha generado un intenso debate en Aruser@s.

¿Qué comen los jóvenes de un colegio en EEUU? ¿Cómo es un menú? Es la pregunta que ha respondido esta profesora española que trabaja en un colegio estadounidense. "Imagino que todo será fruta y verdura, comida sana", ironiza Alfonso Arús.

Como vemos en el vídeo publicado en su cuenta de TikTok, '@feelingthe.place', la joven nos muestra desde las bebidas hasta los platos que pueden elegir, y es que en los comedores es habitual tener un pequeño bufet de alimentos.

Entre las bebidas a elegir tienen leche blanca o de chocolate y el plato principal viene con su acompañamiento. "El lunes, pizza con patatas; el martes, pollo frito con verduras; el miércoles, perrito con boniato; jueves, 'beagle' con verduras y el viernes, hamburguesa con boniato", revela la tiktoker española. De postre pueden elegir entre manzana, zumo o melocotón en almíbar.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre si es una comida equilibrada o una forma sutil de disfrazar la comida rápida. "Si este menú lo ponen en un colegio en España, a los del consejo regulador les da un ictus", comenta Alfonso Arús, quien remarca "cómo engañan" a los niños poniendo un pequeño plato de verduras de acompañamiento.

"Esto lo hacen para que el cuerpo de los niños se acostumbre a lo que van a comer de mayores", bromea Marc Redondo.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar todo el debate.

