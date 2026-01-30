Christina Aguilera canta sus mejores éxitos en un concierto benéfico en Francia: "Parece la de hace 30 años"

Christina Aguilera ha participado en un concierto que se suele celebrar una vez al año en Francia y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados.

Alfonso Arús destaca que Christina Aguilera "ha acaparado todas las miradas en un concierto benéfico celebrado en Francia". Según cuenta Tatiana Arús, se trata de "un concierto que se suele celebrar una vez al año y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados".

Además, la colaboradora de Aruser@s destaca que "a título personal" cree "que se encuentra en el mejor momento de su carrera". "Es impresionante el cambio que ha hecho", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús señala que la cantante "ha vuelto a adelgazar otra vez y se parece a la Christina Aguilera de hace 30 años".

"De hecho, los grandes temas que interpretó en este concierto fueron de los primeros años de su carrera", explica la colaboradora en el vídeo principal de esta noticia.

