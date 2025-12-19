Ahora
Christina Aguilera lanza por sus 45 años 'Christmas in Paris': el vídeo de sus conciertos exclusivos frente a Torre Eiffel

Christina Aguilera ha celebrado por todo lo alto su 45 cumpleaños. Y es que además de una gran fiesta, la cantante ha publicado 'Christmas in Paris', un documental de sus dos conciertos exclusivos frente a Torre Eiffel.

Christina Aguilera ha organizado una glamurosa fiesta por su 45 cumpleaños, donde ha soplado en una gran tarta rodeada de su familia y amigos. "Está en un momento muy dulce porque no para de cosechar éxitos", explica Tatiana Arús, que destaca que, además, "todos sus fans estamos de enhorabuena".

Y es que la cantante ha lanzado 'Christmas in Paris', "una especie de concierto-documental de los dos conciertos que ha ofrecido para 250 personas que la pudieron disfrutar en un museo frente a la Torre Eiffel".

