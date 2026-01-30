Así es el café XXL de tres litros madrileño que no convence en Aruser@s: "Se queda frío y se comparten babas"

Un café para valientes ha llegado a Aruser@s. Alfonso Arús presenta un viral que promete cumplir "el sueño de cualquier cafetero", aunque no todos los tertulianos están dispuestos a enfrentarse a una taza de tres litros.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un viral especialmente dedicado a "los cafeteros del programa", que, según bromea el presentador, "no son pocos"."Os traigo un sueño hecho realidad", anuncia entre risas. Eso sí, los más afortunados en poder probarlo serán, de momento, los madrileños.

El protagonista es una cafetería que ofrece una taza de café XXL de nada más y nada menos que tres litros. "Parece que vas a entrar en una tienda de decoración normal, pero si subes por las escaleras te encuentras una cafetería donde sirven este café especial. ¡Apunta rápido porque solo tienen diez unidades al día!", explica la creadora de contenido '@barbygrant', responsable de la nueva tentación que ha conquistado a los Aruser@s.

Según cuenta, lo ideal es pedir este café gigante para compartir entre varias personas y acompañarlo de una cookie que, al igual que la bebida, también es de gran tamaño.

Desde el plató, Angie Cárdenas lo tiene claro: "A mí no me pongas ese tazón". Aunque matiza: "Si vas en grupo, para compartir y sacar fotos, me parece bien". Alfonso Arús tampoco se muestra muy convencido por la novedad: "Se queda frío y se comparten babas".

Hans Arús añade además otro inconveniente: "Entre muchos es imposible ponerse de acuerdo con la leche: unos la querrán desnatada, otros sin lactosa, de avena o de soja...", zanja entre risas.

