Que surja la chispa en Tinder no es nada fácil y eso es algo que bien saben quienes usan esta app de forma habitual. Por eso, es tan reseñable que entre la tiktoker @andysan35_ y el chico con el que estaba hablando por la aplicación hubiera algo parecido a la magia. Ambos tenían muchas cosas en común. "Yo dije, 'madre mía'", cuenta ella en este vídeo emitido en Aruser@s. Por eso, no dudaron en quedar en persona.

"Vives en un sitio bastante bonito, yo lo conozco", le dijo el chico. "Aquí vive mi tío", le contó. "Ah, pues aquí vive mi tío también", contestó ella. Las coincidencias no se quedaron ahí. "Mi padre es de Badalona", dijo él. "¡Mi padre también!", contestó ella. "Yo estaba en plan, esto no puede ser, es el hombre de mi vida".

Cuando ambos llegaron a casa, saltó la bomba. El padre de la tiktoker conocía muy bien al chico, era, ni más ni menos, que su sobrinastro, hijastro de su hermano. "Él fue a su padrastro y le dijo, 'mira, he quedado con esta chica', y él le respondió, 'pero si esta es Andy'", cuenta entre risas.

"Él me dijo que técnicamente no éramos primos, pero yo le dije que no se calentara, que se le había ido la almendra de la cabeza". Y así puso fin a esta bonita historia de amor.