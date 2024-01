Teresa López Cerdán está flipando con lo que le ha pasado con un chico con el que quedó a través de Tinder. La actriz, que un domingo por la tarde estaba aburrida y sin nada que hacer en casa, cuenta que se descargó la app, por ver qué le deparaba el destino. De repente, le salió un planazo inesperado pero muy apetecible: una cita en el autocine. Así lo cuenta ella misma en este vídeo de Instagram emitido también en Aruser@s.

Todo parecía idílico hasta el momento en el que se montó en el coche. "Esta persona, este ser humano, empieza a hablar de manera atropellada y no se calla en, literalmente, ni un segundo. Me habló de la comunión de su primo". Pero lo peor vino cuando empezaron a hablar de sus relaciones pasadas. "De repente, abrimos el melón de los ex y me estuvo hablando de sus exnovias durante 50 minutos", se queja la instagrammer.

Al día siguiente, el chico contactó con ella para decirle que se lo había pasado genial en la cita, pero ella no sintió lo mismo y así se lo hizo saber. Al parecer, no le sentó demasiado bien. "Me solicitó un Bizum y me puso: gasolina. Y le pasé 10 euros de gasolina", cuenta completamente desternillada de la risa.