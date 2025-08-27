Un chef, contra los hosteleros que "hacen mierda": "Dicen que los españoles son unos tocahuevos, pero lo que pasa es que saben comer"

"Si a un cliente español le sacas un producto de mierda, se te va a quejar. Pero, igualmente, si le sacas algo bueno, te lo va a agradecer", asegura el chef Ariel Patai.

¿Hay países que son más críticos con la comida que otros? Es la pregunta que plantea a la audiencia de Aruser@s Alfonso Arús antes de dar paso a este vídeo viral del chef de Fuerteventura Ariel Patai. Al parecer, en el mundo de la hostelería siempre se habla de la diferencia entre atender a turistas extranjeros y a clientes españoles y muchos aseguran que prefieren no trabajar con nosotros. Pero, ¿cuál es el motivo?

"El español sabe comer, así que si le sacas un producto de mierda, se te va a quejar. Igualmente, cuando se los sacas bueno te lo va a agradecer", reflexiona el hostelero. "A quienes están acostumbrados a hacer mierda se les quejan los clientes españoles y por eso ellos se quejan del cliente español", afirma.

Desde que somos unos "tocahuevos" a que pedimos las cosas "tres veces", pasando porque hacemos dar "80 viajes" a los camareros. Los españoles no tenemos buena fama, pero sí buen diente. "Para mí, son los mejores clientes que tengo en mi negocio porque valoran mi trabajo y saben lo que están comiendo", sentencia el hostelero.

"A lo mejor a un guiri tú le haces una paella con socarrat y te dice que está quemada, pero un español, no te dice eso", pone de ejemplo. "Yo, si fuera cocinero, preferiría que el cliente entendiera", opina el presentador en el plató del programa de laSexta.