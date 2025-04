Leire Martínez se sincera sobre Amaia Montero: "Ella es La Oreja de Van Gogh y lo será toda la vida, igual que yo"

Leire Martínez reflexiona en este vídeo sobre su marcha de La Oreja de Van Gogh: "A lo largo de 17 años ha habido momentos muy buenos y otros que no lo han sido tanto"-

Leire Martínez ha concedido una entrevista durante la promoción de su primer single en solitario, 'Mi nombre', tras su marcha de La Oreja de Van Gogh. "A lo largo de los 17 años ha habido momentos muy buenos y otros momentos que no lo han sido tanto", destaca la artista, que reflexiona: "Frente a los momentos no tan buenos hay que buscar la forma de salir adelante, a veces se consigue llegar a una solución y a veces no".

Preguntada sobre la posible vuelta de Amaia Montero a la banda, Leire Martínez contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Amaia es La Oreja de Van Gogh y lo será toda la vida, igual que yo". "Es una de las posibilidades y siempre que es una posibilidad es posible que ocurra", asegura la cantante.

Por otro lado, Rafa Cano, presentador de 'Dial tal cual', ha dicho que la vuelta de Amaia Montero será en solitario: "Me dijo que ella está centrada exclusivamente en su disco, que quiere sacar antes de final de año".