Carnaval 2026

Del espectacular disfraz de Lolalolita al concierto de Manuel Turizo: así disfrutan los famosos del Carnaval

Lolalolita se ha transformado en un personaje de Avatar este Carnaval, unas fiestas que Ricky Martin ha pasado en Río de Janeiro mientras que Manuel Turizo ha hecho un concierto en Colombia.

Lolalolita, disfrazada de Avatar

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo han disfrutado algunos famosos del Carnaval 2026. Por ejemplo, Ricky Martin se ha desplazado hasta Rio de Janeiro, en Brasil, para ver el desfile. "Ha declarado su amor por el país en un perfecto portugués", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@ también enseña el concierto de Manuel Turizo para amenizar el Carnaval en Barranquilla, Colombia, con Rawayana. Tras ver el look de Turizo, Alfonso Arús no da crédito con su camiseta de tirantes: "¿Alguno de estos cantantes podría dejar de llevar esa camiseta?, está de moda, pero podían llevar una cosa diferente". "No le queda bien a nadie", asegura el presentador de Aruser@s, que explica que "de toda la vida esa ha sido una camiseta interior": "Es antilujuria totalmente".

Por último, Tatiana Arús enseña el espectacular disfraz de Carnaval de Lolalolita, que se ha transformado en un personaje de Avatar. "Muchos han pensado que el disfraz era inteligencia artificial, pero no, hay muchas horas de trabajo detrás para transformarse", asegura Tatiana Arús.

