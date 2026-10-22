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Carmen Lomana sorprende en los 'GenZ Awards' con una máscara que oculta su rostro: "El vestido es espectacular"

La empresaria ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja de los 'GenZ Awards' al aparecer con una máscara que ocultaba su identidad y que después se ha quitado ante las cámaras.

Carmen Lomana sorprende en los 'GenZ Awards' con una máscara que oculta su rostro: "El vestido es espectacular"

Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a arriesgar con sus estilismos. La socialité ha acudido a los 'GenZ Awards' con una máscara que cubría su rostro y ha dejado perplejos a los presentes al quitársela en plena alfombra roja.

Un look que ha llamado la atención de los colaboradores de Aruser@s. "El vestido es espectacular, con todas las transparencias que tiene", destaca Lourdes Tasies. Angie Cárdenas, por su parte, alaba la elegancia de Lomana: "Cualquier cosa que se pone, la defiende".

La imagen también ha abierto el debate en el programa sobre las máscaras que se han puesto de moda en las rutinas de cuidado facial, un complemento que recuerda al que ha lucido Lomana en esta aparición pública.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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