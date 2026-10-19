Carmen Lomana critica el look de Yolanda Díaz el Día de la Hispanidad: "Qué horror"

"La veo y ni la miro", destaca Carmen Lomana al ver el vestido largo y rojo que llevó Yolanda Díaz el Día de la Hispanidad: "Va muy en consonancia con su físico".

Carmen Lomana ha lanzado un 'zasca' a Yolanda Díaz por su look en el Día de la Hispanidad. La ministra de Trabajo llevó un vestido rojo largo y con una capa, algo que muchos afirman que parecía más un vestido de boda.

"Qué horror, yo ya la veo y ni la miro", afirma Carmen Lomana en este vídeo, donde analiza el look: "Va muy en consonancia con su físico". "Iba de boda o de... bruja", afirma la socialité en el vídeo.

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