Juan Sanguino, sobre Belén Esteban y Juls Janeiro: "Hablamos de dos personas a las que salir a la calle y tener cámaras no les molesta

Juan Sanguino analiza en Zapeando las últimas novedades del conflicto abierto entre Belén Esteban y Juls Janeiro, después de que la hija de Jesulín de Ubrique amenace con contar "la otra versión" de la historia.

Además del regreso de Harry y Meghan a Reino Unido, Juan Sanguino también habla del culebrón del verano, el enfrentamiento entre Belén Esteban y Juls Janeiro, que "tiene pinta de volverse eterno, porque estamos hablando de dos personas a las que salir a la calle y tener cámaras no les molesta".

Después de que la exmujer de Jesulín de Ubrique llamara 'nepobaby' a Juls, la hija del torero y María José Campanario contraatacaba tildándola de 'meme televisivo', algo con lo que Belén Esteban está encantada y hasta hablaba bien de Juls.

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, ya que Juls ya envía amenazas veladas sobre contar la "otra versión" de la historia de Jesulín, Belén y María José. Belén, que según Sanguino "se mueve en la gresca televisiva como pez en el agua", cambiaba el tono al preguntarle por esto y le retaba a contarlo, "porque yo sé por dónde va".

Esa historia por contar, apunta Sanguino, podría tener que ver con que "este culebrón tenía como la heroína de Belén Esteban, pero si la protagonista hubiera sido María José Campanario, ella habría sido la villana".

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