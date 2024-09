Carmen Lomana opinó en 'Las Mañanas Kiss' sobre el debut de Tamara Falcó como miembro del jurado de 'Got Talent': "Me pareció tan absurda esa manera de reírse, como loca, sin venir a cuento". La empresaria aseguró no haber aguantado "ni dos envites" del debut de la marquesa de Griñón.

En otra de sus intervenciones, Lomana sentenció diciendo que Tamara Falcó "no da más de sí". Aunque aseguró no tenerle "manía", criticó su falta de formalidad en el programa. "La gente absurda que no tiene un criterio, que su criterio es 'ja, ja, ja'...¿de qué te ríes?".

Otro de los 'dardos' lanzados en el programa fue cuando Lomana hizo una comparación entre Tamara Falcó y su madre, Isabel Preysler. "¡Quita...peor! Yo por lo menos con ella me río, porque a su madre no la entiendo mucho cuando habla", opina.