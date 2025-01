Albero Rey recuerda a Paul Newman cuando se cumplen 100 años de su nacimiento: "La academia sabía que cometía una injusticia"

El pasado 26 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento de Paul Newman, "uno de los mayores iconos del cine de la historia", apunta Cristina Pedroche. El actor, a pesar de estar nominado varias veces, tan solo consiguió una estatuilla en toda su carrera.

Alberto Rey explica que el actor, estuvo nominado al Oscar hasta en nueve ocasiones a mejor actor y una a mejor director. "Como pasa otras veces, la academia sabía que se estaba cometiendo una injusticia, que Paul Newman se estaba haciendo mayor así que le dieron el Oscar honorífico". "Al año siguiente, consiguió ganar el Oscar con 'El color del dinero'", añade el periodista. Rey califica el film como "muy raro", debido a que "ves a una estrella que no quiere serlo, como es Paul Newman, y a alguien que lo está deseando urgentemente, como es Tom Cruise". Para el periodista no es la mejor película del actor y, de hecho, "decidió no recoger el Oscar y, por ello, mandó al director del film".

"Paul Newman tiene películas que no son tan buenas pero, por algún motivo, acabas creyendo que son buenas porque sale él", apunta Alberto. "Incluso las películas de los años 90, que hizo cosas muy horrible, las ves porque sale él", añade. Dani Mateo, por su parte, recomienda ver 'La leyenda del indomable' "como curita de humildad si algún día os sentís guapos".