La emotiva despedida de un perro que se niega a separar de su dueño durante el funeral

La lealtad de los animales ha vuelto a conmover a los tertulianos de Aruser@s con una imagen tan dura como enternecedora: un perro acompañando a su dueño fallecido hasta su último viaje.

Alfonso Arús presenta en los 'Super Olé' este vídeo viral que muestra el emotivo último adiós de un perro a su dueño. Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, la mascota está tumbada junto al féretro mientras el coche fúnebre traslada el ataúd hasta el cementerio.

Durante todo el recorrido, el animal permanece a su lado, acompañando a su dueño en una despedida cargada de emoción y simbolismo. "Los perros no te abandonan ni en tu último día", dice emocionado Alfonso Arús al ver las imágenes.

Por su parte, Angie Cárdenas subraya el impacto que tiene la pérdida entre en los animales: "Lo huelen, es terrible cuando el dueño fallece porque los animales están ahí".

