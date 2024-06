"Ay, no, qué aburrido, de verdad", ha respondido Isabel Preysler cuando los reporteros le preguntan sobre su presunta mala relación con Carmen Lomana tras las críticas que ha recibido de la socialité. "No contesto tonterías", insiste la madre de Tamara Falcó, que, al ser preguntada si se tomaría un Ferrero Rocher con Carmen Lomana, sorprende con su respuesta: "No, no, es que ya no tomo Ferrero Rocher con nadie".

Ahora, Carmen Lomana ha reaccionado en el estudio de 'Las mañanas de Kiss' imitando la forma de hablar de Isabel Preysler. "No pronuncia bien, como su primera lengua es el inglés", ha criticado Carmen Lomana, que ha destacado que hay gente que se mete con ella cuando habla, pero que ella es "como Castelar" comparada a Isabel Preysler. Cuando la periodista le recuerda que la Preysler lleva muchos años en España, Lomana insiste: "Da igual, se le traba".

Esta imitación de Carmen Lomana a Isabel Preysler desata las risas en el plató de Aruser@s, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.