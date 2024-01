Carmen Lomana ha lanzado una lluvia de zascas a Bertín Osborne tras las polémicas declaraciones del cantante sobre que no iba a ejercer de padre del hijo de Gabriela Guillén. "Me parece vergonzoso", afirma Lomana, sobre que Bertín diga que no quiere ser padre: "Es que ya lo eres, haberlo pensado antes".

"No entiendo que un señor de 69 años que ha estado saliendo con esta chica bastante encima la llame chavala", insiste Lomana, que afirma que es "una falta de respeto, empatía y educación con una mujer que lo ha pasado fatal en el parto". "Me parece de un macho alfa que no hay quien lo aguante", concluye Carmen Lomana de manera tajante sobre Bertín Osborne.