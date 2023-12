"Es plana. O sea, ¿tú la has visto alguna vez comprometerse con el momento que le toca vivir? ¿Tú la has visto alguna vez hacer algún comentario de política, de economía, sociológico...?", le pregunta Carmen Lomana a Juan del Val en 'La Roca' acerca de Isabel Preysler.

Nuria Roca, la presentadora del programa sale en defensa de la socialité, como podemos ver en este breve fragmento de la entrevista emitido en Aruser@s. "Pero, Carmen, a lo mejor públicamente no ha hecho esas declaraciones pero en privado...", rebate. "Digo públicamente, es que yo no sé lo que dice en su casa. A mí me habrá puesto a caldo en su casa", afirma la colaboradora.

Según los colaboradores de Aruser@s, en esta ocasión, "no le falta razón" a Carmen, aunque recuerdan que con alguien sí que significó. "Habló mal de Mario Vargas Llosa diciendo que el libro es un rollo. Hay una Preysler punk que desconocéis", afirma Alfonso Arús, que aún no ha visto la serie de la madre de Tamara Falcó, pero ni falta que le hace una vez leídas ciertas críticas.