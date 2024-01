Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la entrevista en exclusiva de la revista 'Hola' a Bertín Osborne, quien ha hablado "a corazón abierto" de su posible paternidad del bebé de Gabriela Guillén. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirma el cantante, que asegura que, sin embargo, si se confirma que es su hijo, ayudará.

Además, Osborne también le ha dedicado unas bonitas palabras a Gabriela Guillén, de quien afirma que es "una chavala estupenda" y "buenísima gente": "Es muy atractiva, trabajadora y decente. No puedo hablar más que bien de ella". Sin embargo, Bertín Osborne ha confirmado que pedirá una prueba de paternidad para saber si el hijo de la joven es suyo. Por otro lado, Bertín Osborne también se ha acordado de su exmujer, Fabiola Martínez. "Echo de menos la vida en pareja, pero con matices", asegura el cantante, que destaca que a quien echa "muchísimo de menos" es a Fabiola: "Es la mujer más importante y un ejemplo de todo. Es una compañera bestial".

Además, Oborne ha asegurado que se adapta mucho mejor a la vida de soltero que a la de casado: "Pero no por las entradas ni salidas, ni las noches largas o las relaciones esporádicas, yo soy un tipo ordenador y no me desmadro nunca".