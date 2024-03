"Hace poco decíamos que si un perro quiere que una pareja rompa lo puede conseguir ", destaca Alfonso Arús, que destaca en el plató de Aruser@s que "si un perro no empatiza con el nuevo habitante de la casa, lo tiene crudo". El presentador muestra en el plató de Aruser@s la demostración, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

En las imágenes se puede ver la reacción del perro de aguas de una joven cuando su novio la intenta tocar. El animal le mira de reojo y le coloca una para en la rodilla. "Qué miedo", destacan en el plató, entre risas. "Es que no lo acepta para nada", destaca Hans Arús, que afirma que "parece que no ha cuajado y la chica tendrá que buscarse otro ligue". Por su parte, Marc Redondo señala que "los perros tienen un sentido muy especial para las personas que no son buenas".