Un cálculo matemático sitúa el fin del mundo el 13 de noviembre de 2026: "Cae viernes, no creo"

Las teorías apocalípticas vuelven a escena en Aruser@s con una nueva fecha marcada en el calendario. Según un cálculo matemático, a la humanidad le quedarían apenas diez meses de existencia. Concretamente, el fin del mundo se produciría el 13 de noviembre de 2026.

El estudio, elaborado por tres científicos de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), no se apoya en asteroides ni en catástrofes naturales, sino en la evolución demográfica de los últimos 2.000 años. "Según sus cálculos, de cara a esa fecha habrá tantísima gente en la Tierra que acabaremos peleándonos unos con otros por los recursos", explica la colaboradora Alba Sánchez, quien detalla que los expertos consideran que se trata de "un modelo de vida insostenible" y, por ello, prevén el colapso.

La paradoja, sin embargo, es que "en muchos países occidentales la natalidad se está frenando de forma notable", por lo que según comentan, "quizá ya no somos tantos".

"Porque es la Universidad de Illinois, pero si me dices que lo ha dicho un friki, me lo creo", bromea Alfonso Arús. "Cae en viernes, así que no me cuadra", añade entre risas Hans Arús.

