Verdeliss logra el reto de correr 24 horas en una cinta tras hacer 254 kilómetros: así ha sido la cuenta atrás

Verdeliss ha completado 254 kilómetros corriendo en una cinta en una tienda de Madrid. "Ella misma ha desvelado alguno de sus trucos, como que debía ingerir algún alimento sólido para poder mantenerse en perfectas condiciones", detalla Tatiana Arús.

La influencer Verdelissha sorprendido con un nuevo y extremo reto: estar 24 horas corriendo en una cinta sin descansar. Este jueves, Tatiana Arús enseñó en el programa cómo la influencer llevaba ya 12 horas corriendo en la cinta "en una tienda de Nuevos Ministerios, en Madrid".

Ahora, el presentador de Aruser@s celebra que Verdeliss haya conseguido el reto: "Ha conseguido el récord". Por su parte, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la cuenta atrás que el público hizo a la influencer para lograr el reto entre aplausos: "Al final completó 254 kilómetros corriendo sin parar". "Ella misma desveló alguno de sus trucos, como que debía ingerir algún alimento sólido para poder mantenerse en perfectas condiciones", detalla Tatiana Arús.

"Pero, ¿irá al lavabo no?", se preguntó alucinado Alfonso Arús en el plató al ver el vídeo por primera vez. Ahora, Rocío Cano explica que se ha informado y ha descubierto que la influencer sí se bajaba de la cinta para ir al cuarto de baño: "Aún así lo que ha hecho esta mujer es para aplaudirla porque es impresionante".

