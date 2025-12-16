¿Se acabará el mundo el 25 de diciembre? Alfonso Arús se teme lo peor tras escuchar las profecías de un hombre de Ghana y otro de Holanda

Un hombre de Ghana y otro de Uganda han profetizado que el mundo tal y como lo conocemos se acabará el próximo 25 de diciembre y a Alfonso Arús le mosquea que dos personas sin relación y tan distantes entre sí coincidan en la fecha.

Mientras la sociedad sigue discutiendo si el panettone le está o no ganando la partida al roscón de Reyes, Alfonso Arús está preocupado por otro asunto y mirando con un ojo a Ghana y el otro, a Holanda, además de sacando la mano por la ventana para ver si llueve.

"No vamos a llegar al 6 de enero", dice con pesimismo. "Hay un tipo que asegura que el día 25 se acaba el mundo y está construyendo siete arcas de Noé", explica sobre el señor de Ghana. "Ya va por la octava, porque calcula que no cabemos todos en siete", precisa Alba Sánchez.

Sin ningún tipo de conocimiento de carpintería ni de arquitectura naval ha conseguido llevar a cabo estas infraestructuras. "Dice que en diciembre habrá un gran diluvio universal y ojo, porque es lo mismo que dijo ese holandés que también lleva ya cuatro arcas construidas, de 150 m, que dice que va a ser el 25 de diciembre".

"¿Cómo han llegado a la misma conclusión el tío de Ghana y el tío de Holanda?", se pregunta algo mosqueado el presentador del programa de laSexta.

