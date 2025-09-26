Alfonso Arús alucina con los tutoriales para "flotar al cielo" tras la última predicción del fin del mundo en EEUU

En Aruser@s, los tertulianos reaccionan al viral de la '@lagatadeschrodinger', que habla sobre la última predicción apocalíptica en EEUU, donde, según algunos grupos "cristianos evangélicos", el 23 y 24 de septiembre se produciría el "rapto".

"¿Cuántas veces hemos escuchado que llega el fin del mundo?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Y es que hay casos en los que se ha fijado hasta la fecha concreta. Sin embargo, "el límite ha pasado y no ha ocurrido nada", avanza el presentador del programa.

Según cuenta Hans Arús, en Estados Unidos habían advertido que el 23 y 24 de septiembre se acabaría el mundo. "De hecho, algunos estadounidenses vendieron la casa y el coche porque ya se iban al cielo", comenta el colaborador.

La noticia llega desde el viral de la periodista y divulgadora Rocío Vidal, más conocida en redes como '@lagatadeschrodinger': "No os habéis enterado, pero se ha acabado el mundo. Eso es lo que decían en redes sociales gran parte del grupo cristiano evangélico de Estados Unidos, quienes advertian que sucedería el 'día del rapto', el arrebatamiento".

Según cuenta, esta creencia advierte que "Jesús tomará, arrebatará a los creyentes tanto vivos como resucitados para encontrarse con ellos en las nubes y llevarlos con Dios". "¡Hay cuentas explicando qué hacer cuando flotéis por los aires o despidiéndose del mundo!", alucina Rocío.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no dan crédito. "Como dice el Sevilla: ¡hay gente para todo!", bromea Alfonso Arús. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el viral y el debate que se ha generado en el plató entre los tertulianos.