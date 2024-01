Se tenía que decir y se dijo. Santa paciencia la que tienen los cajeros de los supermercados, que hora tras hora, día tras día, soportan impertinencias, despistes y tonterías de nosotros, los clientes. Este es el caso de la tiktoker @albachuchifrutii, que ha usado esta red social para desahogarse y despotricar a gusto contra esas personas que hacen que se vaya a casa bien enfadada, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

Entre las personas mayores que llevan una compra que no son capaces de abarcar y quienes le preguntan cualquier cosita, destaca a los que llegan a última hora. "Quedan 5 minutos, tío, ¿tienes que venir a comprar palomitas?". Tampoco se quedan atrás los que no pesan la fruta antes de pasar por caja y paralizan toda la cola para ir a la báscula cuando se lo indica la cajera. "Es que era pesar unos melocotones, ¿cómo puedes tardar 3 horas?", se pregunta. "Y luego te dice, '¿perdona, me estabas esperando a mí?'. 'No, estaba esperando a mi padre'".

En plató, Hans Arús tiene una confesión que hacer. "El de comprar cosas absurdas a última hora puedo ser yo perfectamente", reconoce sin saber que va a desatar la guerra en la familia aruser@. "Y tu madre, también", apunta Alfonso Arús, padre de Hans y marido de Angie Cárdenas, madre de la criatura. Ella intenta defenderse, pero Alfonso no da tregua. "La vergüenza de tener que ir diciendo, 'pase usted, no, no, pase usted'", refiere el presentador cuando la colaboradora desaparece justo antes de que el carrito tenga que pasar por caja.

"Tú te pones muy nervioso", contraataca ella, pero con poco efecto. "Perdona, yo voy guardando la cola. Punto. Y en ese momento desaparece David Copperfield. El Mago Pop. ¿Dónde está?", bromea él. Sus hijos allí presentes le dan la razón al jefe, excepto Arthur, que se come el último 'zasca' familiar. "No ha pisado un super en su vida, ni se le espera".