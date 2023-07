¿Sabías que hay monedas antiguas de 5 pesetas que pueden llegar a venderse por 36.000 euros? Angie Cárdenas tampoco, pero es animada por Alfonso Arús a buscar entre su "chatarra" para que puedan convertirse en millonarios. "Yo tengo una pregunta: ¿si veis una monda de un céntimo por la calle os agacháis a por ella?", pregunta Rocío Cano. Angie lo tiene claro. "Sí", responde sin dudar. Pero su marido (el presentador) y su hija (la colaboradora Tatiana Arús) lo niegan.

"No, perdona. Eso no es verdad", le espeta Alfonso. "Para el año que viene, ya tengo hecha más o menos la cabecera, voy a hacer la sección 'Me llevo el Scattergories'. Que me digas que tú te agacharías por una moneda de un céntimo...", se indigna el jefe. "No es por llevarte la contraria, pero el problema es que no ve la moneda", apunta Tatiana Arús sobre la escasa vista que tiene su madre. "Y si la viera, te diría a ti, 'agáchate'", añade su padre.

"Aquí hay una campaña contra mí...", se queja ella. "Pero si hay veces que le he dicho: '¿has visto quién ha pasado?' y me dice 'no, ¿quién?'. ¿Cómo va a ver la moneda?", pregunta Tatiana. Angie se pica y se defiende diciendo que es muy despistada. "Para lo que quieres", completa su marido.