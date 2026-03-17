Brooklyn Beckham y Nicola Peltz aparecen en la fiesta de Elton John tras los Oscar: "El cantante aprovechó para hablar muy serio con él"

Tatiana Arús enseña algunos de los momentos de la gala benéfica de Elton John tras los Premios Oscar, donde acudieron, entre otros famosos, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en plena tensión con sus padres, David y Victoria Beckham.

Alfonso Arús destaca que la fiesta de los Premios Oscar que le gusta es la de Elton John: "Es la fiesta paralela, la buena, donde la gente va sin camiseta". Y es que se trata ya de una tradicional gala benéfica del cantante en la que, además, "este año se han batido todos los récords de recaudación con 10.6 millones de dólares".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que hubo "mucha música y que se alargó hasta altas horas de la madrugada". "Yo si fuera actor me iría a esa fiesta de cabeza", afirma Alfonso Arús, que destaca que "Brooklyn Beckham se pasó por la fiesta con su mujer, Nicola Peltz, acaparando todos los flashes". Al parecer, "Elton John habría aprovechado para tener una conversación muy seria con Brooklyn" por su actitud con sus padres.

Además, la colaboradora explica que fueron muchos rostros conocidos que no estuvieron invitados a la ceremonia de los Oscar como Donatella Versace o Karol G. "Cuando acaba esta fiesta empieza la Gold Party, que es la que organiza Beyoncé con Jay Z y Vanity Fair", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús se pregunta si "la gente aguante tres fiestas seguidas".

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