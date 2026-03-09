Ahora

Semana de la Moda de París

El vídeo de los Beckham apoyando a Victoria Beckham sin Brooklyn en la Semana de la Moda de París

Victoria Beckham ha cerrado la Semana de la Moda de París con un aplaudido desfile en el que no faltó toda la familia Beckham, a excepción de Brooklyn y Nicola Peltz.

El vídeo de los Beckham apoyando a Victoria Beckham sin Brooklyn en la Semana de la Moda de París: "Demuestran la buena relación"

Victoria Beckham presentó las nuevas propuestas de su colección en la Semana de la Moda de París, donde fue una de las últimas en desfilar. "No deja de consolidarse como diseñadora", asegura Tatiana Arús, que destaca que "estuvo muy bien acompañada por toda su familia, excepto por Brooklyn y su mujer, Nicola Peltz".

Además, la colaboradora de Aruser@s enseña un divertido vídeo compartido por la hija de la diseñadora, Harper. "Cruz graba las imágenes de su hermana con su novia, Jackie Apostel, demostrando esa buena relación", destaca Tatiana Arús, que resalta que, "en un momento determinado, aparece también David Beckham".

