Alfonso Arús, sobre los regalos a los nominados en los Premios Oscar: "Es una falta de educación tremenda"

Alfonso Arús analiza en este vídeo los llamativos regalos que reciben los nominados a los Premios Oscar: desde viajes a Ibiza a tratamientos estéticos y hasta liposucciones.

La comedia dramática 'Una batalla tras otra' ha sido la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar tras conseguir seis estatuillas, entre ellas a Mejor Película y a Mejor Director, que ha ido para Paul Thomas Anderson. Por su parte, 'Sinners' ('Los pecadores'), del director Ryan Coogler, llegó a la noche del domingo como la gran nominada, acumulando 16 candidaturas a sus espaldas, pero acabó llevándose solo cuatro. Respecto a la película española 'Sirat', que llegaba con dos nominaciones de las cinco a las que aspiraba, se ha ido con las manos vacías.

Entre estas estatuillas se encuentra la de Michael B. Jordan, que ha ganado el Oscar a Mejor Actor Protagonista, mientras que Jessie Buckley por 'Hamnet', ha ganado el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Además, la actriz se ha convertido en una de las mejor vestidas de la noche con un espectacular vestido bicolor en rojo y rosa. "No todo al mundo le suele gustar el rosa con el rojo, pero los entendidos dicen que era un diseño excepcional y que rendía homenaje a Grace Kelly", explica Tatiana Arús.

Emma Stone, nominada en la misma categoría por la película 'Bugonia', ha protagonizado un divertido momento tras ser pillada comiendo de la caja de snacks que entregaban a los asistentes de la gala. "Hemos encontrado imágenes al detalle de lo que contenían esas cajas", explica Tatiana Arús, que detalla que había "una nota, una bolsa de palomitas, un agua y unas chocolatinas". "Esto aprece de la clase turista de la compañía aérea más cutre", afirma Alfonso Arús, que destaca que, sin embargo, "los regalos a los nominados eran generosos porque hemos visto estancias en Ibiza".

Sin embargo, la colaboradora de Aruser@s explica que "este año está valorado el pack en 350.000 dólares y, entre los regalos, se puede encontrar desde un diseño de interiores residencias, una estancia en una villa en Ibiza o en Costa Rica, un acuerdo prenupcial, una liposucción o una cirugía facial". Al conocer esto, Alfonso Arús no da crédito y destaca que "es una falta de educación tremenda el tema de la cirugía plástica": "Te están llamando fea o feo, gordo...".

"Una cosa es un spa o una estancia en Ibiza, pero hay cosas que me parecen de una falta de tacto tremenda", asegura el presentador, que reflexiona: "Una cosa es que lo hagan las estrellas sin que se sepan y otra que tengas que pasar por el aro".

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