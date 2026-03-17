Lo que no se vio en los Premios Oscar: del enfado de Teyana Taylor a la transformación de Anne Hathaway al ritmo de Rosalía

"Eres muy irrespetuoso y grosero, le has puesto las manos encima a una mujer", gritó enfadada Teyana Taylor en plenos Oscar contra un guardia de seguridad. Puedes ver este curioso momento y otros en este vídeo.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los detalles que no se vieron de los Premios Oscar, como los instantes previos que se vivieron en la cocina antes de empezar la gala. "Desde la semana apsada ya apuntábamos de que el menú, a lo mejor, no era el más apetecible", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde la colaboradora destaca que "se necesitan tres días para elaborar los miles de kilos de comida".

Además, Tatiana Arús enseña las imágenes del chef Wolfgang Puck probando la comida: "El tema de la cuchara me genera dudas porque la mete dos veces". "Yo esto lo veo una guarrería", afirma Alfonso Arús, que destaca que "el caviar y la trufa lo arregla todo, pero, para eso, no hace falta un gran chef". Además, el presentador afirma que "no hay ninguna diferencia con el buffet de un hotel de tres estrellas".

Por otro lado, Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia el enfado de Teyana Taylor cuando "después de recoger el Premio a Mejor Película, quiere volver a subir, pero un miembro de seguridad no le deja". "Eres muy irrespetuoso y grosero, le has puesto las manos encima a una mujer, me has empujado", asegura enfadada la actriz durante la ceremonia, cuya sala acabó llena de basura.

"Mucho glamour para luego, esto", critica Tatiana Arús, que también enseña la transformación de Anne Hathaway al ritmo de la canción de Rosalía, 'Saoko'. Por último, Gwyneth Paltrow también ha mostrado cómo se preparó en su lujosa habitación para los Premios Oscar.

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