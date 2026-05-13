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Alfonso Arús, sobre los 'simpas': "Si a la segunda vez que pides la cuenta, pasa un cuarto de hora y no llega, a favor de irse"

@soycamarero publica una fotografía de la nota que dejó un grupo de clientes en la mesa al marcharse sin pagar: "Nos vamos haciendo un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...". En Aruser@s, Alfonso Arús se muestra completamente a favor de esta actitud.

"Hacemos un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...": la nota que unos clientes dejan en un restaurante al irse sin pagar

"¡A favor!", exclama Alfonso Arús tras conocer que un grupo de clientes se ha marchado de un restaurante sin pagar dejando una nota: "Nos vamos haciendo un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...". El presentador de Aruser@s tiene una opinión muy rotunda acerca de este asunto: "Yo creo que hay que pedir la cuenta una segunda vez, por educación. Pero si a la segunda vez que la pides, pasa un cuarto de hora y no llega, a favor de irse". También asegura que no cree que haya que ir a pagar a la barra, aunque Tatiana Arús lo prefiere así. En el plató del programa de laSexta, el debate está servido.

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