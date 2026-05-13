Alfonso Arús, sobre los 'simpas': "Si a la segunda vez que pides la cuenta, pasa un cuarto de hora y no llega, a favor de irse"

@soycamarero publica una fotografía de la nota que dejó un grupo de clientes en la mesa al marcharse sin pagar: "Nos vamos haciendo un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...". En Aruser@s, Alfonso Arús se muestra completamente a favor de esta actitud.

"¡A favor!", exclama Alfonso Arús tras conocer que un grupo de clientes se ha marchado de un restaurante sin pagar dejando una nota: "Nos vamos haciendo un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...". El presentador de Aruser@s tiene una opinión muy rotunda acerca de este asunto: "Yo creo que hay que pedir la cuenta una segunda vez, por educación. Pero si a la segunda vez que la pides, pasa un cuarto de hora y no llega, a favor de irse". También asegura que no cree que haya que ir a pagar a la barra, aunque Tatiana Arús lo prefiere así. En el plató del programa de laSexta, el debate está servido.

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