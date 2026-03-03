El meteorólogo Marc Redondo desvela en Aruser@s cuándo y cómo ver la Luna de Gusano

En Aruser@s, Marc Redondo avisa de dos fenómenos astronómicos que coinciden este martes 3 de marzo: el eclipse lunar, también llamado 'Luna de Sangre', coincidirá con la luna llena de marzo, conocida como la 'Luna de Gusano'.

Marc Redondo, el carismático hombre del tiempo de Aruser@s, irrumpe en el plató para revelar que marzo arranca a lo grande en el cielo con dos fenómenos astronómicos que coinciden de manera espectacular.

El primero es el esperado eclipse lunar, conocido también como 'Luna de Sangre', que coincide con la luna llena de marzo, bautizada como la 'Luna de Gusano'. Según la agenda astronómica del Instituto Geográfico Nacional, la Luna de Gusano se verá este martes 3 de marzo a las 11:38 UTC, lo que equivale a las 12:38 horas en España peninsular.

Como explica Redondo, desde España "no podremos contemplar el eclipse completo", será visible en su totalidad desde Asia, Australia, el océano Pacífico, Norteamérica, Centroamérica y buena parte de Sudamérica.