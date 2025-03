Belén Esteban carga contra 'D.A.': "Y que la gente no le mande dinero, os está engañando"

Belén Esteban vuelve a ocupar un puesto de honor en los 'zascas' de Aruser@s, esta vez por su nuevo 'dardo' contra D.A. "Que hable de su vida, al final me vas a hacer hablar", le advierte en 'Ni que fuéramos Shhh...'.

"No te tengo ningún miedo. Tú sigue, que estoy de ti hasta aquí. Ni me nombres", le sigue avisando. "Y que la gente no le mande dinero. Os está engañando", asegura. La colaboradora le invita a que cuente "su vida" y cómo "le paraba la Policía en la carretera de Marbella".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús asegura que todo el que se dedica a los medios de comunicación sabe a quién se refiere la tertuliana.