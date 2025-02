Ester Expósito, de la idea de Alfonso Arús de que interprete a Belén Esteban: "Ahí gano el Goya"

"Me encantaría, sería un sueño, dirigido por Almodóvar, imagínate", destaca Ester Expósito en este vídeo cuando le preguntan en los Premios Goya si interpretaría a Belén Esteban de joven.

"Estoy muy contento, porque algo que nació aquí como una sugerencia va cogiendo forma", destaca Alfonso Arús, que recuerda que en el plató se dio la idea de que Ester Expósito interpretara a una Belén Esteban de joven en una posible biopic de la expareja de Jesulín de Ubrique.

Ahora, ha sido la propia Ester Expósito la que ha afirmado que le "encantaría". La joven ha confesado durante la alfombra roja de los Premios Goya que vio cómo Belén Esteban también destacaba que le gustaría que fuera ella quien la interpretara: "Lo vi, me encantaría, sería un sueño, dirigido por Almodóvar, imagínate". Aunque Expósito ha reconocido que todavía no lo ha hablado con ella, porque no la ha visto aún.

"Pero vamos a ponernos a ello, ahí gano el Goya o me nominan, por lo menos", ha afirmado Ester Expósito en el vídeo principal de esta noticia, donde Alfonso Arús desvela su próximo reto: "Entrevistar a Amancio Ortega y que nos diga que está dispuesto a hacer de Humberto Janeiro".